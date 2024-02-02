Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen gençlere spor aktiviteleri düzenledi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gençler ve çocuklar için birçok sportif aktivite düzenledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençler ve çocuklar için sporun bir eğlence ile beraber rahatlatıcı ve iyileştirici etkisi vardır. Bu vesileyle Bakanlık olarak depremden etkilenen gençler ve çocukların sporla normalleşme süreçlerini hızlandırarak, eğitici aktivitelerle sosyalleşmelerine destek olduk" dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaşanan depremlerden sonra iyileşme sürecinde sporu aktif olarak bölgedeki vatandaşların hizmetine sundu. Depremlerden etkilenen bölgelerde; futboldan basketbola, yüzmeden tenise, oryantiringden atletizme kadar birçok spor branşında gençler ve çocuklar için etkinlikler yapıldı. Depremin insanlar üzerindeki fiziksel ve psikolojik olumsuz etkilerini azaltmak ve spor eğitimlerini devam ettirmek amacıyla, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nde kullanılan 8 adet portatif havuz, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya gönderildi.
FARKLI BRANŞLARDA TURNUVALAR DÜZENLENDİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem bölgelerindeki çocukların deprem kaynaklı ruhsal travmalarını iyileştirmek, yeniden normalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla elini taşın altına koydu. Farklı branşlarda 257 antrenör ve 257 gönüllü gencin katılımıyla yapılan turnuvalara çocuk ve gençlerden oluşan toplam 4 bin 652 kişi katılım gösterdi. Özel Mahalle Ligi projesi kapsamında da katılım gösteren her çocuğa; spor çantası, eşofman takımı, yağmurluk, çorap, havlu, şort, tişört, spor ayakkabısından oluşan malzeme yardımı yapıldı. Depremlerden etkilenen bölgelerde Evinin Sultanları (Voleybol), Sokaklar Bizim (3x3 Basketbol), Mutlu Çarşamba, SHÇEK, Diyanet, GSB Spor Okulları, GSB Engelsiz Spor Okulları, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Koşabiliyorken Koş spor projeleri de devam ettirildi.
Hatay'da depremde hayatını kaybeden Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Koordinatörü Osman Bayraktar anısına 2023 ANALİG Sezonu'na Osman Bayraktar ismi verildi. Deprem bölgesindeki illerde yeniden normalleşmeye katkı sağlamak için bu organizasyonla yüzme, karate, oryantiring, masa tenisi, tenis ve atletizm spor dallarında şampiyonluk müsabakaları yapıldı.
BAKAN BAK: SPOR DÜNYASI TEK YÜREK OLDU
Deprem sonrası hayatı yeniden normalleştirmek, depremin insanlar üzerindeki fiziksel ve psikolojik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla sporun gücünü kullanmaya gayret gösterdiklerini belirten Bakan Bak, "Gençler ve çocuklar için sporun bir eğlence ile beraber rahatlatıcı ve iyileştirici etkisi vardır. Bu vesileyle Bakanlık olarak depremden etkilenen gençler ve çocukların sporla normalleşme süreçlerini hızlandırarak, eğitici aktivitelerle sosyalleşmelerine destek olduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı için deprem bölgesinde görev alan herkese bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.
Türk halkının ve spor camiasının bur süreçte de kenetlenerek birlik ve beraberlik örneği gösterdiğini aktaran Bakan Bak, "Spor dünyası da depremzedelerimiz için adeta tek yürek oldu. Yaraların sarılması noktasında ortaya koydukları dayanışma ruhu dolayısıyla sporumuzun her bir paydaşına şükranlarımı sunuyorum. Bizi güçlü kılan bu birliğimiz ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, yüzde 25 zam taleplerine rağmen fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Bursa'da ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine bugün hayata gözlerini yuman yazar Alev Alatlı için taziye mesajında bulunarak başladı. Erdoğan konuşmasında ''Vefatını yola çıkarken öğrendim, eserleriyle aramızda yaşamaya devam edecek'' dedi.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken İstanbul'da Murat Kurum'un Ankara'da ise Turgut Altınok'un emeklilerin desteğini almak için verdikleri vaatler dikkat çekiyor. Emeklileri merkeze alan Kurum seçimi kazanması durumunda aylık 2 bin 500 TL, Altınok ise 5 bin TL vermeyi taahhüt ediyor.
Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde sırra kadem bastı. 79 gündür aranan Çelik'in öldürüldüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklandı. Çelik'in aracını satmaya çalışan Yasin, cinayeti itiraf etti ve cinayeti Mert isimli kişinin işlediğini söyledi. Mert'in daha önce Çelik'in kızı ile nişanlı olduğu öğrenildi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov ziyarette Moskova-Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.
İspanya Liginin 22. Haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu ve maçı 2-0 kazandı. Maçta yedek olarak kalan milli futbolcumuz Arda Güler, maç sonunda elindeki Türk Bayraklı tekmeliklerle dikkat çekti. Güler'in, maça girip gol atabilseydi yedek kulübesinin arkasındaki Fenerbahçe ve Milli takım formalı posteri göstereceği iddia edildi. Bu sezon toplamda 76 dakika süre bulabilen Güler, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.
ABD polisi, Colorado eyaletinde bir evde betona gömülü çocuk kalıntıları bulduğunu açıkladı. Polis, 2018'de kaybolan iki çocuğu aradıklarını belirtirken, olayın detayları hakkında bilgi vermedi.
Muş'ta, hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü bir tırın trenle çarpışması sonucu çok sayıda hayvan telef oldu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar ise çevredekiler tarafından kesildi.
Son Dakika › Güncel › Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen gençlere spor aktiviteleri düzenledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?