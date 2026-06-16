Gençlik Zirvesi'nde Gazze Farkındalığı

İstanbul'da İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) tarafından düzenlenen gençlik zirvesinde küresel Gazze farkındalığı, Filistin meselesi, medya, hakikat, adalet ve gençliğin toplumsal rolü gibi konular ele alındı.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek "Cut to the Chase: Sınırları Aşan Hakikat" başlıklı uluslararası gençlik zirvesi, Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Natuk Birkan Binası'nda gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Sami Al Arian, Filistin meselesinin yalnızca Filistinlileri ilgilendiren bir konu olmadığını söyledi.

Arian, "Bu sadece Filistinliler için bir meydan okuma değil, tüm ümmet için, hatta tüm dünya için bir meydan okumadır." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının gerçeği ortaya çıkardığını vurgulayan Arian, "Siyonist hareketin vahşetini, siyonist ideolojinin gerçek anlamını, gerçek davranışlarını ve hedeflerine ulaşmak için neler yapabileceklerini görmemiş veya tanık olmamış dünya, artık her şeyi gördü. Gazze'nin kanı dünyaya her şeyi gösterdi." diye konuştu.

Arian, bu hareketin tüm dünyada, üniversitelerde, kampüslerde, medya kuruluşlarında, farklı topluluklarda, toplum merkezlerinde yayıldığını belirterek "Dünyanın dört bir yanından milyarlarca insan sokaklara dökülerek bunun tahammül edilemez bir durum olduğunu, kabul edilemez olduğunu haykırdı ve bu mücadelenin bir parçası oldu." ifadelerini kullandı.

Siyonizmin Yahudilikle özdeşleştirilmemesi gerektiğini dile getiren Arian, "Yahudilerin Yahudi olmalarıyla ilgili bir sorunumuz yok. Bu, İslam ile Yahudilik arasında bir çatışma değil. Bu, Müslümanlar ile Yahudiler arasında bir çatışma değil." değerlendirmesinde bulundu.

Arian, İsrail'in bölge, Türkiye ve dünya için tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bunun farkında olsak da olmasak da İsrail her zaman sizin geleceğiniz, bölgenin geleceği ve dünyanın geleceği için bir tehdittir." dedi.

Arian, "Bu bir Filistin meselesi değil, bir İsrail problemidir." diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Arian, "Yaşadığınız tarihi anın farkında olmalısınız." ifadesini kullanarak, ülkelerin tam bağımsızlığı için yabancı etki ve kontrol mekanizmalarının anlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Filistin, birçok Müslüman için yerinden edilmeyi ve adalet mücadelesini simgeliyor"

İTO Marmara AİHL Yabancı Diller Koordinatörü Dr. Mithad Alomeroviç de Filistin meselesinin birçok Müslüman için yalnızca siyasi bir konu olmadığını belirterek, bunun, "kimlik, adalet ve tarihsel hafızayla bağlantılı insani, dini ve duygusal bir mesele" olduğunu söyledi.

"Siyasi siyonizmin" tarihsel gelişimine değinen Alomeroviç, Orta Doğu'daki sorunların temelinde Birinci Dünya Savaşı ve Balfour Deklarasyonu'nun bulunduğunu ifade etti.

Modern çatışmaların yalnızca silahlarla değil medya, dil ve kamuoyu anlatıları üzerinden de yürütüldüğünü aktaran Alomeroviç, "Bazı medya ortamlarında Müslümanlar aşırılıkçı, şiddet yanlısı veya medeniyetsiz olarak tasvir edildi ve bu tür tasvirler İslamofobi'ye katkıda bulunarak zararlı klişeleri pekiştirdi." dedi.

Alomeroviç, Filistin'in Müslümanlar açısından kolektif hafızanın önemli bir parçası olduğunun altını çizerek "Filistin, birçok Müslüman için bir toprak anlaşmazlığından daha fazlasını temsil ediyor, kolektif acıyı, direnişi, yerinden edilmeyi ve adalet mücadelesini simgeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Marmara AİHL öğrencisi Mehmet Akif Ergani de İsrail'in, "adalet, hukuk veya etikle değil, katliamlar, baskı ve zorbalıkla" hareket ettiğini vurguladı.

Müslümanların zulme karşı durmakla yükümlü olduğunu kaydeden Ergani, "Yeryüzünde ilahi adaleti korumakla yükümlü olan Müslümanlar, bu zulme son verip adaleti tesis etmekle görevlendirilmişlerdir." diye konuştu.