Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi

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Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Yeşil, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve milli gurur kaynağı TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi.

Terör saldırısı nedeniyle büyük üzüntü ve öfke içinde olduklarını belirten Yeşil, şunları ifade etti:

" Türkiye'nin huzuruna, güvenine, birlik ve bütünlüğüne yönelik hiçbir saldırı bugüne kadar amacına ulaşamamıştır, bundan böyle de asla ulaşamayacaktır. Hiçbir güç, birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya yetmedi, yetmeyecektir. Milletimiz, terörün ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunların üstesinden gelebilecek güce ve kararlılığa dün olduğu gibi bugün de sahiptir. Terörü, teröre destek olanları nefretle kınıyor, terörü lanetliyoruz."

Yeşil, hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.