Genel Müdür Yılmaz 2 bin 243 hükümlünün elektronik izlemeyle takip edildiğini söyledi - Son Dakika
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Genel Müdür Yılmaz 2 bin 243 hükümlünün elektronik izlemeyle takip edildiğini söyledi

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Genel Müdür Yılmaz 2 bin 243 hükümlünün elektronik izlemeyle takip edildiğini söyledi
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, 2013'ten bu yana 90 bine yakın kişinin elektronik izlemeyle denetlendiğini söyledi. Bugün itibarıyla 2 bin 21 kişi ev hapsi, 206 kişi anlık takip ve 16 kişi mağdur koruma kapsamında olmak üzere toplam 2 bin 243 hükümlü izleniyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, 2013 yılından bu yana 90 bine yakın kişinin elektronik izleme ile denetim ve takibinin yapıldığını söyledi.

Yılmaz, Antalya'da "Değişen Dünyada Elektronik İzleme-Algı ve Gerçeklik" temasıyla Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu (CEP) 14. Elektronik İzleme Konferansı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Genel Müdür Yılmaz, elektronik izlemenin yasal altyapısının 2012'de hazırlandığını, 2013 yılında da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulduğunu, süreçte edindikleri tecrübe ve gelişen teknolojiler doğrultusunda sistemi sürekli geliştirdiklerini ifade etti.

Elektronik izleme merkezinde aynı anda 3 bin kişinin denetim ve takibinin 7 gün 24 saat esasıyla 40'a yakın personel tarafından yapıldığını kaydeden Yılmaz, "(Elektronik izlemenin) Kuruluşundan bugüne 90 bine yakın kişinin denetimi ve takibi yapıldı. Bugün itibarıyla 2 bin 21 kişi ev hapsi, 206 kişi anlık takip ve 16 kişi mağdur koruma kapsamında olmak üzere toplam 2 bin 243 hükümlünün elektronik izleme yoluyla takibi yapılmakta." dedi.

"Elektronik izlemenin bugününü, geleceğini değerlendirdik"

Yılmaz, bu verilerin, yalnızca ulaşılan bir kapasiteyi değil, yıllar içerisinde oluşan kurumsal birikimi, uzmanlaşmış insan kaynağını ve sürekli yenilenen teknolojik altyapıyı ortaya koyduğunu dile getirerek bundan sonraki hedeflerinin mevcut kapasiteyi büyütmek değil, geleceğin ihtiyaçlarını da bugünden oluşturmak olduğunu belirtti.

Elektronik izlemenin denetimli serbestlik sistemi içerisinde hem toplum güvenliğinin sağlanması hem de yükümlülerin toplum içerisinde etkin bir şekilde takip edilmesi açısından önemli bir uygulama olduğunu vurgulayan Yılmaz, CEP 14. Elektronik İzleme Konferansı'nda da elektronik izlemenin bugününü, geleceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Yılmaz, konferansın farklı uygulamaları ele alıp, ortak bir bakış açısı geliştirmek açısından son derece önemli ve güzel geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA
TeknolojiGüvenlikEv hapsiÇelebiGüncelSon Dakika

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