(ANKARA) - Genel Sağlık-İş, Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği tek tip kıyafet uygulamasında dağıtılan formaların kumaş kalitesi, beden ölçüleri ve kullanım koşulları bakımından sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek uygulamaya tepki gösterdi. Sendika, tek tip kıyafet zorunluluğunun iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtığını duyurdu.

Genel Sağlık-İş, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan tek tip kıyafet düzenlemesinin daha ilk dağıtım aşamasında sağlık çalışanları açısından ciddi sorunlara yol açtığını savundu. Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen tek tip kıyafet uygulaması, daha ilk dağıtım aşamasında ciddi sorunları beraberinde getirmiştir. Sağlık emekçilerine dağıtılan formalar; kumaş kalitesi, beden ölçüleri, dikiş özellikleri, renk seçimi ve kullanım koşulları açısından sağlık çalışanlarını mağdur etmekte, amacın dışına çıkmaktadır. Sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve mesleki ihtiyaçları dikkate alınmadan hazırlanan bu kıyafetler, ne yazık ki kurumsal kimlik oluşturma iddiasının çok uzağındadır. Çalışanlardan gelen bildirimler son derece çarpıcıdır: Formların kumaş kalitesi son derece düşük, polyester oranı yüksektir. Beden ölçüleri standartlara uygun değildir; bazı çalışanlara bedenlerinden çok büyük, bazılarına ise çok küçük kıyafetler verilmiştir. Dikiş ve işçilik kalitesi yetersizdir. Açık renkli kumaşlar çalışanların mahremiyetini ve mesleki konforunu olumsuz etkilemektedir. Yazlık ve kışlık kullanım açısından yeterli özellik taşımayan ince kumaşlar, çalışanları zor durumda bırakmaktadır. Üstelik bu kıyafetler, çalışanların görüşü alınmadan, beden ve kullanım uygunluğu yeterince kontrol edilmeden dağıtılmıştır. Sağlık emekçilerine dayatılan bir kıyafet, onların çalışma yaşamını kolaylaştırmıyor; aksine yeni mağduriyetler yaratıyorsa burada ciddi bir yönetim sorunu vardır.

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerinin çalışma koşulları hastanelerden farklıdır. Gün içerisinde ASM dışına çıkmak zorunda kalan çalışanların kıyafet değiştirebilecekleri uygun alanlar dahi bulunmayabilmektedir. Sağlık Bakanlığı'na soruyoruz: Sağlık emekçilerinin beden ölçülerine, giyim tercihlerine, çalışma ortamlarına ve mevsimsel ihtiyaçlarına uygun olmayan kıyafetleri hangi anlayışla hazırladınız?

Kumaş kalitesi ve işçilik açısından yetersiz ürünleri hangi kalite kontrol süreçlerinden geçirerek dağıtıma sundunuz? Çalışanların istemediği, kullanamadığı veya giyim koşullarına uygun bulmadığı bu kıyafetleri giymemeleri durumunda yaptırımla karşı karşıya bırakılmaları kabul edilebilir mi? Kamu kaynakları kimlere aktarılıyor, kalitesiz kullanılamaz ve çöpe gidecek ürünlere ne kadar harcama yapıldı? Genel Sağlık-İş olarak bir kez daha vurguluyoruz: Sağlık emekçilerine bu tip dayatmalar yapılacağına, insanca çalışma koşulları sağlanması gerekir.

Sendikamız, Sağlık Bakanlığı'nın Kurumsal Kimlik Kılavuzu ile getirdiği tek tip kıyafet zorunluluğuna karşı Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açmıştır. Hukuka aykırı bulduğumuz bu düzenlemeye karşı hukuki ve sendikal mücadelemizi sürecektir.

Taleplerimiz açıktır: Dağıtılan formalar derhal kalite ve uygunluk denetimine tabi tutulmalıdır. Çalışanların beden ölçülerine uygun, kaliteli, dayanıklı, sağlıklı ve mevsim koşullarına elverişli kumaşlardan üretilmiş kıyafetler temin edilmelidir. Çalışanların giyim tercihleri, mahremiyeti ve kişisel koşulları gözetilmelidir. Aile Sağlığı Merkezlerinin çalışma koşulları ayrıca değerlendirilmelidir. Kıyafetleri kullanmak istemeyen veya uygun bulmayan çalışanlara yönelik herhangi bir baskı ya da yaptırım uygulanmamalıdır. Genel Sağlık-İş olarak sağlık emekçilerinin sesini duyurmaya, haklarını savunmaya ve bu dayatmaya karşı mücadele etmeye devam edeceğiz."