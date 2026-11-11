Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Hafter ile telefonda ikili ilişkileri görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Hafter ile telefonda ikili ilişkileri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile telefon görüşmesi yaptı. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal paylaşımına göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabındaki paylaşımında, Bayraktaroğlu'nun Hafter ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?