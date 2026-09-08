Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, KKTC Başbakanı Üstel ile Genelkurmay Karargahı'nda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi. Görüşme, Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu ve fotoğraflar paylaşıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görüşme gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA
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