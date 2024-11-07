Genelkurmay Başkanı Gürak Ege Ordusu\'nda İncelemelerde Bulundu

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ege Ordusu Komutanlığı ve 1'inci Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Metin Gürak'a inceleme ve denetlemelerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.