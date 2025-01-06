Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al-Mazrui ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Mubarak Fadhel Saeed Al-Mazrui ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Muhammed Mubarak Fadhel Saeed Al-Mazrui tarafından kabul edilmiş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eisa Saif Bin Ablan Al-Mazrui tarafından karşılanmış, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir. Müteakiben iki ülke arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı kapanış belgeleri imzalanmıştır."

Orgeneral Gürak, ayrıca, Wahat Al Karama Şehitliği'ni de ziyaret ederek törenle çelenk sundu.