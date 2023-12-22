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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Eskişehir'e çeşitli programlara katılmak üzere geldi. Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaretin ardından Gürak ve Kadıoğlu Valilik'ten ayrıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy\'u ziyaret etti
22.12.2023 - 19:05,
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Vali Aksoy'u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Gürak ve Kadıoğlu, ziyaretin ardından Valilik'ten ayrıldı.

Kaynak: AA
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