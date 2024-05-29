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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Gine Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahima Sory Bangoura ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Gine Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahima Sory Bangoura ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.