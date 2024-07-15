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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya'da resmi temaslarda bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Libya'ya giden Orgeneral Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad tarafından askeri törenle karşılandı.

Gürak, askeri törenin ardından iki komutan ve heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Libya Büyükelçisi Güven Begeç'i ziyaret eden, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edilen Gürak, Libya Görev Grup Komutanlığı, Libya Türk Deniz Görev Grubu'nda görevli TCG Kemalreis Gemisi, Misurata Merkez Askeri Bölge Komutanlığı ile Misurata Türk Kıdemli Subaylığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.