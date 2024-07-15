Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya'da resmi temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad tarafından askeri törenle karşılandı. İki komutan ve heyetler arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca Gürak, Türkiye Cumhuriyeti Libya Büyükelçisi Güven Begeç'i ziyaret etti ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi. Gürak, Libya Görev Grup Komutanlığı, Libya Türk Deniz Görev Grubu'nda görevli TCG Kemalreis Gemisi, Misurata Merkez Askeri Bölge Komutanlığı ile Misurata Türk Kıdemli Subaylığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

15.07.2024 16:05
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya'da resmi temaslarda bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Libya'ya giden Orgeneral Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad tarafından askeri törenle karşılandı.

Gürak, askeri törenin ardından iki komutan ve heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Libya Büyükelçisi Güven Begeç'i ziyaret eden, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edilen Gürak, Libya Görev Grup Komutanlığı, Libya Türk Deniz Görev Grubu'nda görevli TCG Kemalreis Gemisi, Misurata Merkez Askeri Bölge Komutanlığı ile Misurata Türk Kıdemli Subaylığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika

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