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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Toplantısı için Brüksel'de - Son Dakika
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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Toplantısı için Brüksel'de

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Toplantısı için Brüksel'de bulundu. Türkiye'yi temsil eden Gürak, toplantı kapsamında Çekya, Fransa ve Bulgaristan genelkurmay başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Toplantısı için Brüksel\'de
18.01.2024 - 01:01,
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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de; Çekya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karel Rehka, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın temsil ettiği NATO Askeri Komite Toplantısı, 17-18 Ocak tarihleri arasında üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, toplantı açılış konuşmasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a Türkiye'deki şehitler için müttefikler adına taziyelerini iletti.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak toplantının ardından, Çekya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karel Rehka, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Toplantısı için Brüksel'de - Son Dakika
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