Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Gürak, başkent Trablus'ta Libyalı mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ile görüştükten sonra Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine geçti.
Büyükelçilik personelini selamlayan Gürak, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ile görüştü.
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