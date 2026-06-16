Generallerden Güvenlik Görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.
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