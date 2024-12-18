Genetiği Değiştirilmiş Domuz Organıyla 5. Nakil

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HOUSTON, 18 Aralık (Xinhua) -- ABD'de cerrahlar, genetiği değiştirilmiş bir domuz organıyla gerçekleştirdikleri beşinci nakil ameliyatını tamamladı. New York Üniversitesi Langone Sağlık Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, böbrek nakli yapılan Alabamalı kadın diyalizden kurtuldu ve sağlık durumu daha iyi hale geldi.

Merkez salı günü yaptığı basın açıklamasında bu ameliyatın, nakil için uygun organ bulunamaması sorununa çözüm olarak görülen yeni bir cerrahi yöntemdeki en umut vadeden gelişme olduğunu belirtti.

1999 yılında annesine bir böbreğini bağışlayan 53 yaşındaki Towana Looney, yıllar sonra gebelik sırasında uğradığı bir komplikasyonun yüksek tansiyona yol açmasının ardından böbrek yetmezliği ile karşı karşıya kaldı.

8 yıl boyunca diyalize giren Looney, 25 Kasım'da 7 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Looney, "Bu bir lütuf. İkinci bir hayat şansı verilmiş gibi hissediyorum. Yeniden seyahat edebilmeyi ve ailemle, torunlarımla daha kaliteli zaman geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Doktorlar, Looney'in üç ay içinde evine döneceğini ancak domuz böbreği işe yaramazsa hastanın yeniden diyalize başlayabileceğini söyledi.

Basın açıklamasında Looney'in ameliyatının, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan böbreğin, canlı bir insana nakledildiği üçüncü ameliyat olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Looney, 10 gen düzenlemesi yapılmış bir domuzdan alınan böbreğin nakledildiği ilk ve dünyada bir domuz organıyla yaşayan tek kişi.