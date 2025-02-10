Geniş Tanımlı İşsizlik 11,5 Milyon

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(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından TÜİK verilerine göre hazırlanan İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nda, Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısının 11,5 milyon olduğu, geniş tanımlı işsiz sayısının son bir yılda 1 milyon 782 bin kişi arttığı belirtildi.

TÜİK'in Aralık 2024 İş Gücü İstatistikleri'ni açıklamasının ardından, DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu yayımladı.

Raporda şu bilgilere yer verildi:

"Geniş tanımlı işsiz sayısı 11,5 milyon. 2024 Aralık'ta geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,2. Yaklaşık 5 milyon kişi çalışmaya hazır ancak iş aramaktan vazgeçmiş durumda. Geniş tanımlı işsizlik oranları pandemi dönemi oranlarına yakın seyrediyor. Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 37,2. Her 10 işsizden yalnızca yaklaşık 2'si işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor.

TÜİK'in Aralık 2024 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları 10 Şubat 2025'te yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5 mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl işgücü) ise yüzde 28,2 olarak hesaplandı. TÜİK'e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2024 Aralık ayında 3 milyon 26 bin oldu.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Aralık 2024'te 11 milyon 476 bin kişi olarak gerçekleşti.

"Geniş tanımlı işsizlik, işsizliğin yoğun yaşandığı salgın günlerine geri döndü"

Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasındaki makas açılıyor. Geniş tanımlı işsizlik, işsizliğin yoğun yaşandığı salgın günlerine geri döndü. Geniş tanımlı işsizlik oranı Ocak 2021 tarihinden bu yana en yüksek oranına ulaştı. Ocak 2021'de yüzde 29 olan işsizlik oranı Kasım ve Aralık 2024'te salgın günlerindeki işsizlik oranına yaklaşarak yüzde 28,2'ye ulaştı.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre Aralık 2024'te geniş tanımlı işsizlikte (atıl işgücü) artış devam etti. Geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 782 bin kişi arttı. Geniş tanımlı işsiz sayısındaki artışın sebebi zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsiz işsizler ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücü sayısındaki artıştır.

"Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 14,4 puandır"

TÜİK tarafından açıklanan dört ayrı işsizlik türünde de kadın işsizliği erkek işsizliğinden oldukça yüksek seyrediyor. Aralık 2024'te mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) erkeklerde yüzde 22,8 kadınlarda ise yüzde 37,2 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 14,4 puandır."

Raporda, zamana bağlı eksik istihdamın artmaya devam ettiği, potansiyel işgücü sayısının son bir yılda 977 bin kişi artarak 3,9 milyondan 4,9 milyona yükseldiği, Aralık 2024'te mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategorinin yüzde 37,2 ile geniş tanımlı kadın işsizliği, dar ve geniş tanımlı işsizlik farkının 19,7 puan olduğu bilgileri yer aldı.