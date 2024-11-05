Georgia'daki Bomba İhbarları Rusya Kaynaklı

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(ANKARA) – ABD Başkanlık Seçimi sırasında, Georgia eyaletindeki iki seçim merkezinde kısa süreli kesintiye neden olan bomba ihbarlarıyla ilgili olarak Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, ihbarların asılsız çıktığını ve kaynağının Rusya olduğunu belirtti. Raffensperger, eyalet yetkililerinin bomba ihbarlarının Rusya'dan geldiğini nasıl belirlediğine dair ayrıntı vermedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkanlık Seçimi gerçekleşirken, Georgia eyaletinde iki seçim merkezinde kısa süreli kesintiye yol açan bomba ihbarlarının ardından Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, bomba ihbarlarının asılsız olduğunu ve ihbarların arkasında Rusya'nın bulunduğunu söyledi. "Kaynağı belirledik ve Rusya'dan geldiğini tespit ettik" diyen Raffensperger ihbarların Rusya bağlantılı olduğuna ilişkin bir kanıt sunmadı.

Raffensperger gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rusya kaynaklı bazı tehditler duyduk. Bunların gerçek bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyoruz, ancak halkın güvenliği için her zaman kontrol ediyoruz ve bu tür durumlarda sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğiz… Görünüşe göre ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar ve seçimlerimizin sorunsuz, adil ve doğru şekilde geçmesini istemiyorlar. Bizi kendi aramızda kavgaya sürükleyebilecek her şey onlar için bir zafer sayılabilir."

Georgia eyaletindeki Fulton Polis Teşkilatı'nın aktardığı bilgilere göre, asılsız ihbarlar nedeniyle Atlanta yakınlarındaki Union City'de bulunan Etris Toplum Merkezi ve Gullatt İlkokulu'ndaki oy kullanma merkezleri geçici olarak kapatılmıştı. Fulton Seçim Direktörü Nadine Williams'a göre, ilçe yetkilileri, Demokratların oy potansiyelinin yüksek olduğu bölgede yaşanan aksama nedeniyle oy verme süresinin uzatılmasını istiyor.