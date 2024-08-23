Gercüş İlçesinde Su Yalaklarına Gelen Tilki ve Tavşanlar Kaydedildi

Güncel

Gercüş İlçesinde kırsal bölgelere konulan su yalaklarına gelen tilki ve yabani tavşanlar fotokapanlarla kayıt altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ekrem Canalp'ın talimatları doğrultusunda İl Özel İdaresi tarafından hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla Gercüş ilçesi kırsalına "Serçe Parmak Projesi" adıyla su yalağı kurulduğu belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğünce su yalağı çevresine doğal yaşamın gözlemlenmesi ve biyoçeşitliliğin takip edilmesi için fotokapanlar kuruldu.

İlçede Aydınlık ve Arıca köyü kırsalına kurulan fotokapanlarla su içen yabani hayvanların görüntülendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulan fotokapanlarla tilki, tavşan gibi türlerin görüntülendiği ve yalaklardan su içtiği tespit edilmeye başlandı. Serçe Parmak Projesi kapsamında konulan yalakların bölgedeki hayvan sürülerinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra doğal yaşamın devamına da büyük katkı sağlanması hedeflenmektedir."