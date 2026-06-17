Gercüş Pirincinde Ekim Dönemi Başladı - Son Dakika
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Gercüş Pirincinde Ekim Dönemi Başladı

17.06.2026 12:13
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Batman'ın Gercüş ilçesinde coğrafi işaretli Gercüş pirincinin ekim dönemi Gönüllü köyünde başladı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinin coğrafi işaret alan ilk ürünü olan Gercüş pirincinde ekim dönemi, ilçeye bağlı Gönüllü köyünde başladı.

Gercüş'ün coğrafi işaretli ürünü olan Gercüş pirincinde ekim başladı. Gönüllü köyünde üreticiler, imece usulüyle tarlalara inerek yeni sezonun ilk ekimini yaptı. Kayalıkların dibinden çıkan kaynak suyuyla sulanan pirincin üretiminde geleneksel yöntemler uygulanıyor. Yaklaşık 6 ay sürecek üretim sürecinin ardından hasat yapılacak.

'BAKIMI YAKLAŞIK 6 AY SÜRÜYOR'

Köy sakinlerinden Salih Kavak, pirinç ekiminin birçok aşamadan geçtiğini belirterek, "Burası Gönüllü köyü. Şu anda pirinç ekme zamanı olduğu için hazırlık yapıyoruz. Pirinç ekimi çok aşamadan geçiyor ve bakımı yaklaşık 6 ay sürüyor. Zahmeti çoktur ama tadı da bir o kadar güzeldir. Pirinç ekmek için önce tarlaya bir hafta boyunca su veriyoruz. Bir hafta sonra at ve katırlarla tarlayı sürüyoruz. Sürdükten sonra toprak bir gün dinlenmeye bırakılıyor. Bu sırada tohumluk pirincimizi 2-3 gün suda bekletiyoruz. Tohumlar 3 gün suda kaldıktan sonra çıkarılıyor ve iki gün daha bekletilip ekime hazır hale getiriliyor. Ardından toprağı hazır hale getirip tohumlarımızı ekiyoruz" dedi.

'BU İŞİN EN ÖNEMLİ KISMI İSE YARDIMLAŞMA'

Üreticilerden Cengiz Gümüş ise pirincin tamamen organik yöntemlerle yetiştirildiğini belirterek, "Pirinçlerimiz tamamen organiktir; hiçbir yapay gübre kullanmıyoruz, sadece hayvan gübresi veriyoruz. Ayrıca tarlada kullandığımız su baraj suyu değil, kayalıkların dibinden akan buz gibi kaynak suyudur. Bu işin en önemli kısmı ise yardımlaşmadır. Kim pirinç ekecekse iki üç gün önceden haber verir; o sabahın erken saatlerinde toplanıp imece usulüyle hepimiz birbirimize yardıma gideriz. Bu iş çok zahmetlidir, tek başına yapılması imkansızdır. Ama köylüler olarak el birliği yapınca zorluklar kolaylaşır. Zira herkesin tarlası var ve herkes birbirine muhtaç" diye konuştu.

İsmail Kaplan da geleneği sürdürdüklerini belirterek, "Biz doğduğumuzdan beri bu işi böyle gördük. Bu gelenek bize babamızdan, dedemizden, yani atalarımızdan miras kaldı. Biz de bugün bu güzel geleneği yaşatmak için çalışmaya devam ediyoruz. 6 ay sonra hasat zamanı geldiğinde yine hep birlikte toplanıp oraklarla biçim yapacağız. Ardından pirinci hem değirmene götürüp hazır hale getirecek hem de kendi soframıza koyacak hem de satışa sunacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Batman, Gercüş, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gercüş Pirincinde Ekim Dönemi Başladı - Son Dakika

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