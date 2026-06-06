Gercüş'te Tarımda Bahar Mesaisi

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde baharın gelişiyle birlikte bağ, bahçe ve tarlalarda yoğun mesai başladı. Çiftçilerin yeni sezon hazırlıkları dronla görüntülendi.

Gercüş ilçesi ve çevre köylerde, havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal faaliyetler hız kazandı. Çiftçiler, bağ ve bahçelerde budama, toprak işleme ve ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, ortaya çıkan manzaralar dron kamerasıyla görüntülendi. Dronla kaydedilen görüntülerde, baharla birlikte yeşile bürünen tarım arazileri ile çiftçilerin yoğun çalışması yer aldı. Bazı üreticilerin traktörlere bağlı modern ekipmanlarla ilaçlama yaptığı, engebeli arazilerde ise geleneksel yöntemlerin kullanılmaya devam ettiği görüldü.