Gercüş'te Üreticiler İlaçlama Yapıyor - Son Dakika
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Gercüş'te Üreticiler İlaçlama Yapıyor

09.06.2026 12:19
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Batman'ın Gercüş ilçesinde bağ üreticileri, külleme hastalığına karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde bağ üreticileri, bahar ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte külleme hastalığı ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Gercüş ilçesinde bağ ve bahçe bakımları hız kazandı. Yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmek isteyen üreticiler, sabahın erken saatlerinde bağlarında ilaçlama çalışması yürüttü. Üreticiler, özellikle asmalarda verim kaybına neden olabilen külleme hastalığı ile zararlı haşerelere karşı önlem aldı.

'SICAKLAR BASTIRMADAN BU İŞLERİMİZİ BİTİRMEMİZ LAZIM'

İlçede bağcılıkla uğraşan Bilal Öner, ilaçlama döneminin başladığını belirterek, "Bağ ilaçlama mevsimi geldi, biz de şu an bağlarımızda aktif olarak çalışıyoruz. Özellikle asmaların gelişimini olumsuz etkileyen külleme hastalığına karşı önlem alıyoruz. Aynı zamanda baş belası olan haşereler ve böcekler için de hummalı bir ilaçlama yapmaktayız. Amacımız bu yıl çok daha iyi, kaliteli ve bereketli bir verim almak. Havalar iyice ısınmadan ve kavurucu sıcaklar bastırmadan bu işlerimizi bitirmemiz lazım. Çünkü sıcak havada hem ilaçlama yapmak zorlaşıyor hem de ilacın etkisi azalabiliyor. O yüzden sabahın erken saatlerinde kalkıp işimizin başına geçiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GECÜŞ (Batman),

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Gercüş, Batman, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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