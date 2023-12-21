 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gerede'de evinde sıkışan kadına sağlık ekipleri müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gerede'de evinde sıkışan kadına sağlık ekipleri müdahale etti

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki H.B. evinde düşerek duvar ile kanepe arasında sıkıştı. Baygınlık geçiren kadına sağlık ekipleri müdahale etti ve sağlık durumu iyi olduğu belirlendi.

Gerede\'de evinde sıkışan kadına sağlık ekipleri müdahale etti
21.12.2023 - 20:23,
Abone Ol

Bolu'nun Gerede ilçesinde evinde kanepe ile duvar arasında sıkışarak baygınlık geçiren kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Orta Mahalle Darende Sokak'ta yalnız yaşayan 65 yaşındaki H.B. evinde düşerek duvar ile kanepe arasında sıkıştı.

Baygınlık geçiren ve bir süre sonra kendine gelen yaşlı kadın, kendini iyi hissetmemesi üzerine şehir dışındaki kızını arayarak yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çilingir yardımıyla H.B'nin evine girdi.

Yapılan kontrollerin ardından H.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gerede, Bolu, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gerede'de evinde sıkışan kadına sağlık ekipleri müdahale etti - Son Dakika


19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:52
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
19:31
Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
19:19
Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı
19:09
Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı
19:01
HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti
18:18
Çekya'nın başkenti Prag'ta üniversitede silahlı saldırı: 15 ölü, 30 yaralı Çekya'nın başkenti Prag'ta üniversitede silahlı saldırı: 15 ölü, 30 yaralı

Son Dakika
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:52 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23 Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
19:19 Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı
19:09 Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı
19:01 HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti
18:18 Çekya'nın başkenti Prag'ta üniversitede silahlı saldırı: 15 ölü, 30 yaralı
17:55 Yorumlar bomba! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare
17:54 Batman'da oltaya takılan dev balık dana fiyatına satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 20:36:09. #1.13#
SON DAKİKA: Gerede'de evinde sıkışan kadına sağlık ekipleri müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement