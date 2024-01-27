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Gerede'de Kar Yağışında Rahatsızlanan Vatandaş Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Gerede'de Kar Yağışında Rahatsızlanan Vatandaş Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü bir zamanda rahatsızlanan 72 yaşındaki tansiyon hastası vatandaş, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, zorlu kış koşullarında gece gündüz sağlık nöbeti tutan 112 Acil Sağlık ekiplerinin Demircisopran köyünde rahatsızlanan vatandaşa müdahale ettiği ve hastaneye naklinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Gerede\'de Kar Yağışında Rahatsızlanan Vatandaş Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı
27.01.2024 - 21:01,
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Bolu'nun, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Gerede ilçesinde rahatsızlanan 72 yaşındaki vatandaş, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rahatsızlanan tansiyon hastası vatandaşa paletli ambulansla müdahale edildiği belirtildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin, zorlu kış koşullarında gece gündüz sağlık nöbeti tuttuğu vurgulanan açıklamada, "Demircisopran köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası 72 yaşındaki vatandaşımıza, Gerede 2 Nolu İstasyonu ekibimiz paletli ambulansla ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hastaya ilk müdahalenin yapıldığı ve hastaneye naklinin sağlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gerede'de Kar Yağışında Rahatsızlanan Vatandaş Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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