Gerede'deki Orman Yangınına Destek İçin Ekipler Sevk Edildi - Son Dakika
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Gerede'deki Orman Yangınına Destek İçin Ekipler Sevk Edildi

Gerede\'deki Orman Yangınına Destek İçin Ekipler Sevk Edildi

AFAD, Gerede'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'dan ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

21.08.2024 20:49
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gerede'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'dan ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.28 sıralarında Gerede ilçesi Demirler köyü mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren başlamış olup; müdahale çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam etmektedir. Demirler köyünde tedbir amacıyla 36 hane tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır. Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya il AFAD müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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