Gergedan Kralı Kaçakçılıkla Suçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gergedan Kralı Kaçakçılıkla Suçlandı

21.08.2025 02:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

John Hume, 14 milyon dolar değerinde gergedan boynuzu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanıyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, geçmişte dünyanın en büyük gergedan çiftliği olarak bilinen "Platinium Rhino"nun kurucusu John Hume, yaklaşık 14 milyon dolar değerinde gergedan boynuzu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

Ulusal Savcılık Makamından (NPA) yapılan yazılı açıklamada, gergedan boynuzu kaçakçılığına karıştığı iddia edilen 83 yaşındaki Hume ile birlikte 6 sanığın Pretorya Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, sanıkların 2017-2024 yıllarında yaklaşık 14 milyon dolar değerinde 964 gergedan boynuzunu, yerel ticaret izinlerini kötüye kullanmak suretiyle Güneydoğu Asya ülkelerine kaçırmak, dolandırıcılık, kara para aklama dahil 55 ayrı suçlamayla karşı karşıya oldukları belirtildi.

Soruşturma kapsamında bu kişilerin polise kendi istekleriyle teslim oldukları bilgisinin aktarıldığı açıklamada, sanıkların kefaletle serbest bırakılmasına karar verildiği kaydedildi.

"Gergedan kralı"

Güney Afrika'da "gergedan kralı" lakabıyla tanınan Hume'ın, 2009 yılında Botsvana sınırı yakınlarında 7 bin 800 hektarlık bir alanda kurduğu "Platinium Rhino", geçmişte dünyanın en büyük gergedan yetiştirme çiftliği olma özelliği taşıyordu.

Gergedan boynuzu ticaretinin yasallaştırılması için uzun yıllar kampanyalar yürüten Hume'un çiftliği, bir süre sonra iflasın eşiğine geldi.

Johannesburg merkezli African Parks kuruluşu, 2023'te çiftliği satın alarak, burada bulunan 2 bin beyaz gergedanın 10 yılda doğaya dönmesini sağlamak için proje başlattı.

African Parks verilerine göre, 2025 itibarıyla bu çiftlikten 300'den fazla gergedan doğaya salındı.

Gergedan nüfusunun en iyi korunduğu ülkelerden biri

Nesli tükenme tehdidi altındaki bu türün en iyi korunduğu ülkelerin başında gelen Güney Afrika, kıtadaki gergedan nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sine ev sahipliği yapıyor.

Güney Afrika'da 2 binden fazlası siyah gergedan olmak üzere 15 binden fazla gergedan vahşi doğada koruma altında yaşıyor.

Gergedan avcılarının onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldığı ülkede kaçak avcılıkla mücadele için her türlü tedbir alınsa da son yıllarda katledilen gergedan sayısında artış kaydediliyor.

Afrika'nın 5 büyük hayvanından biri olarak bilinen ve nesilleri tükenme tehdidi altında bulunan Afrika gergedanları, bazı Asya ülkelerinde "statü" simgesi olan boynuzlarından takı ve süs eşyası yapılması için katlediliyor.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Kaçakçılık, 3-sayfa, Güncel, Afrika, Dünya, Hukuk, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gergedan Kralı Kaçakçılıkla Suçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’den bomba Cengiz Ünder kararı Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

23:18
İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 02:40:22. #7.13#
SON DAKİKA: Gergedan Kralı Kaçakçılıkla Suçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.