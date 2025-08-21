Gergedan Kralı Kaçakçılıkla Suçlandı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, geçmişte dünyanın en büyük gergedan çiftliği olarak bilinen "Platinium Rhino"nun kurucusu John Hume, yaklaşık 14 milyon dolar değerinde gergedan boynuzu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

Ulusal Savcılık Makamından (NPA) yapılan yazılı açıklamada, gergedan boynuzu kaçakçılığına karıştığı iddia edilen 83 yaşındaki Hume ile birlikte 6 sanığın Pretorya Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, sanıkların 2017-2024 yıllarında yaklaşık 14 milyon dolar değerinde 964 gergedan boynuzunu, yerel ticaret izinlerini kötüye kullanmak suretiyle Güneydoğu Asya ülkelerine kaçırmak, dolandırıcılık, kara para aklama dahil 55 ayrı suçlamayla karşı karşıya oldukları belirtildi.

Soruşturma kapsamında bu kişilerin polise kendi istekleriyle teslim oldukları bilgisinin aktarıldığı açıklamada, sanıkların kefaletle serbest bırakılmasına karar verildiği kaydedildi.

"Gergedan kralı"

Güney Afrika'da "gergedan kralı" lakabıyla tanınan Hume'ın, 2009 yılında Botsvana sınırı yakınlarında 7 bin 800 hektarlık bir alanda kurduğu "Platinium Rhino", geçmişte dünyanın en büyük gergedan yetiştirme çiftliği olma özelliği taşıyordu.

Gergedan boynuzu ticaretinin yasallaştırılması için uzun yıllar kampanyalar yürüten Hume'un çiftliği, bir süre sonra iflasın eşiğine geldi.

Johannesburg merkezli African Parks kuruluşu, 2023'te çiftliği satın alarak, burada bulunan 2 bin beyaz gergedanın 10 yılda doğaya dönmesini sağlamak için proje başlattı.

African Parks verilerine göre, 2025 itibarıyla bu çiftlikten 300'den fazla gergedan doğaya salındı.

Gergedan nüfusunun en iyi korunduğu ülkelerden biri

Nesli tükenme tehdidi altındaki bu türün en iyi korunduğu ülkelerin başında gelen Güney Afrika, kıtadaki gergedan nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sine ev sahipliği yapıyor.

Güney Afrika'da 2 binden fazlası siyah gergedan olmak üzere 15 binden fazla gergedan vahşi doğada koruma altında yaşıyor.

Gergedan avcılarının onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldığı ülkede kaçak avcılıkla mücadele için her türlü tedbir alınsa da son yıllarda katledilen gergedan sayısında artış kaydediliyor.

Afrika'nın 5 büyük hayvanından biri olarak bilinen ve nesilleri tükenme tehdidi altında bulunan Afrika gergedanları, bazı Asya ülkelerinde "statü" simgesi olan boynuzlarından takı ve süs eşyası yapılması için katlediliyor.