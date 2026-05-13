Gerger'de İlk Ters Lale Festivali Büyük İlgi Gördü

13.05.2026 13:59
Ters Lale Festivali, doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütü etkinlikleriyle Adıyaman'da gerçekleşti.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde ilk defa düzenlenen Ters Lale Festivali, yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında kamp doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Gerger ilçesinin Avacık ve Kurdek yaylalarında bahar aylarında açan endemik ters laleler, düzenlenen festivalle ziyaretçilerini ağırladı. Gerger Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilki gerçekleştirilen Ters Lale Festivali'nin ilk gününde, yaylaya gelen katılımcılar çadırlarını kurup geceyi doğayla iç içe geçirdi. Kamp ateşi etrafında bir araya gelen ziyaretçiler, türkülerle keyifli anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında katılımcılara çiğ köfte ikram edildi, yöresel lezzetler de ilgi gördü.

Festivalin ikinci ve son gününde ise farklı illerden gelen ziyaretçilerin katılımıyla ters lalelerin bulunduğu alanlara doğa yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar yürüyüş boyunca hem bölgenin eşsiz manzarasını keşfetti hem de endemik ters laleleri yakından görme imkanı buldu. Aynı gün içerisinde adrenalin tutkunları için yamaç paraşütü etkinliği de düzenlendi. Bölgenin yüksek tepelerinden gerçekleştirilen uçuşlarda katılımcılar, ters lalelerle bezeli doğa manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Yamaç paraşütü etkinliği de güzel görüntülere sahne oldu. Yoğun ilgi gören festival, bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlarken, ziyaretçilere de keyifli bir deneyim sundu.

'GELENEKSE HALE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, festivale ilişkin, "İlçemizin sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bu festivali hayata geçirdik. Ters laleler, bölgemizin en önemli endemik değerlerinden biridir. Bu güzellikleri koruyarak tanıtmak ve turizme kazandırmak en büyük hedefimizdir. Vatandaşlarımızın ve çevre illerden gelen misafirlerimizin yoğun ilgisi bizleri memnun etti. Önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı organizasyonlarla festivalimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bölgenin keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olduğuna dikkat çeken doğaseverler ise "Burası gerçekten eşsiz bir doğaya sahip. Ters laleleri yerinde görmek bizim için çok özel bir deneyim oldu. Hem kamp yapma imkanı hem yürüyüş rotaları hem de yamaç paraşütü gibi etkinliklerle dolu dolu bir organizasyondu. Bu tür etkinliklerin artması bölgenin tanıtımı açısından çok önemli. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

