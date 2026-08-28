Gerger\'de Kamyonet Dereye Uçtu

ADIYAMAN'ın Gerger içesinde dereye uçan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gerger-Narince kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 02 ADR 445 plakalı kamyonet, dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ismi açıklanmayan sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Kahta'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.