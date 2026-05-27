Gerger'de Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Güzelsu köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.