Gerger'de Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Güzelsu köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
