Gergerlioğlu'ndan Maraş'ta Katliam Ailelerine Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gergerlioğlu'ndan Maraş'ta Katliam Ailelerine Ziyaret

27.04.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kahramanmaraş'taki okul katliamının ardından kente giderek aileleri ziyaret etti ve adalet vurgusu yaptı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kahramanmaraş'taki okul katliamının ardından kente giderek aileleri ziyaret etti. Katliamda çocuklarını kaybeden ailelerin taziye ziyaretlerine katılan Gergerlioğlu, Eğitim Sen ve yerel halkla görüştü. Olayda yaşamını yitiren çocukların mezarlarını ziyaret eden Gergerlioğlu, “Evlat acısı bitmez ama adaletle hafifler. Hiçbir şeyin örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Şeyh Adil Mezarlığı'nda dört çocuğun yan yana mezarları başında dua eden Gergerlioğlu, bu manzaranın unutulmaması gerektiğini vurguladı. “Bu görüntü insanlığın hafızasından silinmemeli. Bir daha bu acıların yaşanmaması için eğitim ve sosyal alanda mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, kamuoyunda yankı uyandıran Yusuf Tarık Gül'ün ailesini de ziyaret etti. KHK'lı eski polis memuru baba Burak Gül ile görüşen Gergerlioğlu, cenaze sürecinde yaşanan ayrımcılıkları eleştirdi. “Yusuf Tarık gibi çocuklarımız gitti. Babası KHK'lı diye isminin küçük harflerle yazılması dışlamadır. Bakanların bu acılı babanın yanına gitmemesi ayıptır” dedi.

Ailelerin ortak taleplerini sıralayan Gergerlioğlu, çocuklara şehitlik statüsü verilmesi ve isimlerinin 81 ildeki okullara verilmesi taleplerini iletti. En önemli talebin adil yargılama olduğunu belirten Gergerlioğlu, sorumluların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. Meclis'te kurulan komisyonun kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, mağdurların sesi olacağını ve adalet yerini bulana kadar konuyu gündemde tutacağını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kahramanmaraş, Milletvekili, DEM Parti, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Almanya’da film gibi soygun: 850 bin Euro’luk vurguna 10 dakika yetti Almanya'da film gibi soygun: 850 bin Euro'luk vurguna 10 dakika yetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Derbiye damga vuran anlar Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
18:03
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 18:50:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.