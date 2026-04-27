Gergerlioğlu'ndan Maraş'ta Katliam Ailelerine Ziyaret

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kahramanmaraş'taki okul katliamının ardından kente giderek aileleri ziyaret etti. Katliamda çocuklarını kaybeden ailelerin taziye ziyaretlerine katılan Gergerlioğlu, Eğitim Sen ve yerel halkla görüştü. Olayda yaşamını yitiren çocukların mezarlarını ziyaret eden Gergerlioğlu, “Evlat acısı bitmez ama adaletle hafifler. Hiçbir şeyin örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Şeyh Adil Mezarlığı'nda dört çocuğun yan yana mezarları başında dua eden Gergerlioğlu, bu manzaranın unutulmaması gerektiğini vurguladı. “Bu görüntü insanlığın hafızasından silinmemeli. Bir daha bu acıların yaşanmaması için eğitim ve sosyal alanda mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, kamuoyunda yankı uyandıran Yusuf Tarık Gül'ün ailesini de ziyaret etti. KHK'lı eski polis memuru baba Burak Gül ile görüşen Gergerlioğlu, cenaze sürecinde yaşanan ayrımcılıkları eleştirdi. “Yusuf Tarık gibi çocuklarımız gitti. Babası KHK'lı diye isminin küçük harflerle yazılması dışlamadır. Bakanların bu acılı babanın yanına gitmemesi ayıptır” dedi.

Ailelerin ortak taleplerini sıralayan Gergerlioğlu, çocuklara şehitlik statüsü verilmesi ve isimlerinin 81 ildeki okullara verilmesi taleplerini iletti. En önemli talebin adil yargılama olduğunu belirten Gergerlioğlu, sorumluların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. Meclis'te kurulan komisyonun kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, mağdurların sesi olacağını ve adalet yerini bulana kadar konuyu gündemde tutacağını ifade etti.