Geri Dönüşümle Aile Bütçesine Katkı - Son Dakika
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Geri Dönüşümle Aile Bütçesine Katkı

Geri Dönüşümle Aile Bütçesine Katkı
19.07.2025 12:06
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Emekli memur Abdullah Güven, atık plastik şeritlerle sepet ve çanta üreterek geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan memur emeklisi Abdullah Güven, atık plastik şeritleri hasır tarzında örerek dönüştürdüğü sepet ve çantalarla hem geri dönüşüme hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Memurluktan 2005'te emekli olan 68 yaşındaki Güven, depoya dönüştürdüğü evinin yanı başındaki garajın önünde yaklaşık 10 yıl önce kurduğu tezgahta briketlerin kolay taşınabilmesi için çevresine sarılan plastik şeritlerden sepet ve çanta örmeye başladı.

Evinin önüne kurduğu tezgahta ürünlerinin satışını yapan Güven, AA muhabirine, emeklilikte boş oturarak vakit öldürmek yerine faydalı işler için çaba harcadığını belirtti.

Yıllar önce vefat eden dedesinin arı kovanı ördüğünü, kendisinin de zaman zaman ona yardım ettiğini anlatan Güven, böylelikle hasır örmeyi öğrendiğini söyledi.

Güven, bir süre baston imal etmek için çalıştığını, ardından da geri dönüşümle hem çevreye hem de ev aile bütçesine yarar sağlamak adına sepet ve çanta örmeye başladığını dile getirdi.

"Bu işe günlük 6-7 saat ayırıyorum"

Çöpe gidecek malzemeleri yeniden insanların yararına sunmanın keyifli olduğunu dile getiren Güven, "Bu işe günlük 6-7 saat ayırıyorum ve 2 günde bir sepet örüyorum. Kare, dikdörtgen, yuvarlak şekillerde üretiyorum. Pazar arabalarına sepet takıyorum. Torba yerine bunu koyduğum zaman yamulmuyor, böylelikle içindeki sebze de ezilmiyor." dedi.

İlçe pazarına geçiş noktasındaki evinin önünde üretimin yanı sıra satış da yaptığını ifade eden Güven, ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Toptan sipariş teklifleri gelmesine rağmen yetişemediği için reddetmek zorunda kaldığını anlatan Güven, şöyle konuştu:

"Bir gurbetçi hemşehrimiz çanta alıp götürünce İngiltere'deki arkadaşlarına göstermiş. Onlar da 'bir kamyon al gel' demiş. Talep ettiler ama ben o kadarını öremem dedim. Ürünlerimizi, memleketimizdekiler de alıyor, yabancı turistler de... Hangisi hoşuna giderse alıyor. El çantalarını daha çok tercih ediyorlar. İnsanlar elinden geldiği kadar geri dönüşüm için çalışırsa herkes memnun olur. Öğrenmek isteyen olursa öğretebilirim. Bu plastik şeritler doğada yüzlerce yılda erir. Doğayı bozduğu için ben bunları geri dönüştürüyorum. Dolayısıyla doğaya zarar vermemiş oluyoruz."

Güven, sepet ve çanta örme işini sağlığı elverdikçe sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Plastik, Avanos, Güncel, Çevre, Yaşam, Memur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geri Dönüşümle Aile Bütçesine Katkı - Son Dakika

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