Geri Dönüşümle Kadın İstihdamı

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Ayşe Fatma Ergüleç ve 20 kursiyer kadın, eski giysi ve atık kumaşlardan yeni kıyafet, çanta ve çeyizlik eşya yaparak aile ekonomileri ve geri dönüşüme katkıda bulunuyor.

Oğuzeli Belediyesi'nin desteği ile Halk Eğitim Merkezi'nde açılan geri dönüşüm kursunda eğitim alan 20 kadın kursiyer eskimiş, kullanılmayan ve atık haldeki kumaşlardan yeni ürünler üretiyor. Kursiyerlerin atık durumda olan kumaş ve el işi göz nuru nakışlardan oluşturdukları kıyafet, çanta ve çeyizlik ürünlerin satışı ile de aile ekonomilerine destek sağlıyor. 2 yıl önce halk eğitim bünyesinde açılan kursa katılan kursiyerler, aldıkları sertifikalarla hem kendi işletmelerini açabiliyorlar hem de usta öğretici olarak görev alabiliyorlar. 20 kursiyer, ailelerinden yadigar kalan ve kullanılmayan kıyafetleri, torunları ve gelinleri için yeniden tasarlıyor. Kurs usta öğreticisi Ayşe Fatma Ergüleç, kursun kadın istihdamını desteklediğini ve verilen eğitimlerle hem geri dönüşüme katkı sağladıklarını söyledi.

'KADINLAR TERAPİ ORTAMI BULUYOR'

Kurs eğitimleri sonucunda sertifika verdiklerini ve kursiyerlerin usta öğretici olabildiği gibi kendi işletmelerini de açabildiklerini söyleyen Ergüleç, "Burada minimum 12, maksimum 20 öğrenci ile kurs yapıyoruz. Mesleği sıfırdan öğrettiğimiz arkadaşlarımız da var, bilip tekrar devam eden arkadaşlarımız da var. Buradaki işimiz; eskiden kullanılmış, atık haline gelmiş, eskidiği için kullanılmayan ürünlere yeniden hayat veriyoruz. Kullanıma kazandırıyoruz. Onları satışa sunuyoruz. Hem kadınlarımız böylelikle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de bu ortamda kadınlarımız kendilerine bir terapi ortamı buluyor. Kursiyerlerimizi sertifikalandırıyoruz. Kendisine iş yeri açan kursiyerlerimiz de oluyor. Buradan öğrendikleri ile kendi işletmelerini açabiliyorlar. Yine kursiyerlerimiz kendilerini ilerlettiklerinde buradan alacakları belgelerle usta öğretici de olabilirler" dedi.

'NEVRESİMDEN MUTFAK ÖNLÜĞÜ YAPTIK'

Geri dönüşüm eğitimleri kapsamında yaptıkları işlerden bahseden Ayşe Fatma Ergüleç, "Örnek verecek olursak, anneannenin gençliğindeki giyip şimdi giymediği bir kıyafetinden torununa yeni bir elbise oluşturduk. Yine kullanılmış kot pantolondan çanta oluşturduk. Kullanılmış monttan yine çanta oluşturduk. Yine anneannelerin işlediği bohçayı nevresim haline getirdik. Yine bohçadan geline yorgan haline getirdik. Atılmış nevresimleri mutfak önlüğü yaptık. Bunun gibi çok sayıda ve çeşitte ürünleri yeniden kullanıma kazandırdık. Buradaki amacımız atık ürünleri üretime ekonomiye kazandırmak. Böylelikle ailelerin bütçeleri de yıpranmamış oluyor. Ürettiği ürünü satan kursiyerlerimiz de var, sipariş üzerine çalışan kursiyerlerimiz de var, kendi evine yapan da var. Bu ürünlerin tanıtımlarını yapıyoruz. Almak isteyen halk eğitim üzerinden bize ulaşıyorlar" diye konuştu.

'KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMSİYORUZ'

Kadınların marifet ve becerilerinin verilen eğitimle dışarı çıkartıldığını söyleyen Ergüleç, "Kadın istihdamını önemsiyoruz. Ben de bir kadınım. Usta öğretici olmadan önce ben de burada arkadaşlarımız gibi kursiyerdim. Bugün öğrendiğim bu mesleğimle evimin geçimine katkı sağlıyorum. Biz aslında burada kadınlarımızın içindeki potansiyelleri çıkartıyoruz. Kadın denince marifet ve beceri akla gelir. Buradaki kadın arkadaşlarımız kendilerini geliştirerek kadın girişimci olabilirler, kooperatifteki imkanlar doğrultusunda oralarda çalışabilirler, iş yeri açabilirler" ifadelerini kullandı.