Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den Eczane Teknisyenlerine "Tatlı" Jest

(AYDIN) - Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 26 Nisan Eczane Teknisyenleri Günü dolayısıyla ilçedeki eczanelere tatlı gönderdi.

Başkan Zencirci, 26 Nisan Eczane Teknisyenleri Günü dolayısıyla ilçede görev yapan eczane teknisyenlerini unutmadı. Sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan teknisyenlere yönelik anlamlı bir jest yapan Zencirci, ilçedeki tüm eczanelere tatlı göndererek günlerini kutladı.

Zencirci, sağlık sisteminin görünmeyen kahramanları arasında yer alan eczane teknisyenlerinin büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığa erişiminde önemli bir görev üstlenen tüm teknisyenlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Eczane teknisyenleri de nazik jesti dolayısıyla Zencirci'ye teşekkür etti.