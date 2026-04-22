Germencik Belediye Başkanı Zencirci, Koltuğu da Yetkiyi De Çocuklara Devretti

22.04.2026 16:43  Güncelleme: 17:34
(AYDIN) - Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sadece makam koltuğunu değil, belediye yönetimini de çocuklara devretti. Doğrudan yönetime dahil olan çocuklar, projelerini anlattı ve sahaya inerek belediye çalışmalarını yerinde denetledi.

Şehit Cafer Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan dolayısıyla gün boyunca belediye yönetimini üstlenirken, karar alma süreçlerine de aktif şekilde katıldı. Çocuk başkanlar, Ortaklar Mahallesi'nde yapımına başlanan park alanında incelemelerde bulundu. Eksikleri tespit eden çocuklar, ilgili birimlere talimat verdi. Çocukların ilettiği talepler belediye ekipleri tarafından kısa sürede yerine getirildi.

Süreci değerlendiren Zencirci, "23 Nisan etkinliklerinin ötesine geçerek çocukların yönetime doğrudan katıldığı bir uygulama yaptık. Çocuklarımız sadece koltuklara temsili olarak değil yönetime de dahil olarak görev almasını istedik" dedi.

Okul kapısının yaptırılması talimatı

Çocukların okul kapısının yaptırılmasına ilişkin verdiği talimat hemen yerine getirildi. Zencirci yaptığı paylaşımda, "Zehra Saylan Başkanımızın talimatı doğrultusunda, Şehit Cafer Ortaokulu giriş kapısında meydana gelen mekanik arıza, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından giderilerek bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Boyama işlemleri de okulların kapalı olduğu cumartesi günü devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayıBelediye Meclisi'ni çocuklar açacak

Zencirci mayıs ayında gerçekleşecek Belediye Meclisi'ni de çocukların açacağını ifade ederek, "Görev sadece 23 Nisan ile sınırlı değil başkanlarımız meclis toplantısına da katılacak" dedi. Belediye Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nın açılışı, 23 Nisan'da görevi devralan çocuklar tarafından yapılacak. Bu adımı, geleceğe söz hakkı tanıma olarak vurgulayan Başkan Zencirci, "Çocuklarımızın yönetime dahil olması kıymetli çünkü onların dünyaya bakışı daha gerçekçi ve işlevsel. 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayla çocuklarımızın yalnızca sembolik değil, gerçek anlamda yönetime dahil edildiği eşsiz bir deneyim oldu" dedi.

Zencirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün koltuklarımızı asıl sahiplerine devrettik"

"Başkan Yardımcılarımız Sn. Koray Aşık ve Sn. Onur Kocabaş ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, makamımızda ağırladığımız geleceğimizin umudu çocuklarımızla paylaştık. Şehit Cafer Ortaokulu öğrencilerinden Zehra Saylan, Şinasi Eddem ve Mustafa Erkin Bayraktar bugün belediye yönetimini devralarak bizlere projelerini anlattılar. Genç başkanlarımızın heyecanı ve gözlerindeki ışık, geleceğe olan inancımızı bir kez daha tazeledi. Bu anlamlı ziyarette öğrencilerimize eşlik eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Önder Köse'ye, Okul Müdürümüz Cemal Aksu'ya, İngilizce Öğretmenimiz Gülgün Can Yetiştiren'e teşekkürlerimi sunuyorum. Makam programından sonra günün başkanları olan çocuklarımız ile Ortaklar Mahallemizde yapımına başladığımız yeni parkımızı da yerinde inceledik. Onların hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu eşsiz bayram kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Burak Zencirci, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

