Aydın'ın Germencik ilçesinde içi doldurulmuş 554 bin makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırbeyli mevkisinde E.B.A'nın kullandığı pikabı durdurdu.
Araçtaki aramada içi doldurulmuş 554 bin makaron ele geçirildi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Germencik'te 554 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?