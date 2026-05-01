Germencik'te Belediyenin Tüm İşletmeleri 1 Mayıs Dolayısıyla Kapalı Olacak

(AYDIN)- Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediyeye ait tüm işletmelerin bugün kapalı olacağını bildirdi.

Germencik'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında belediyenin tüm işletmeleri kapalı olacak. Alınan kararla işletmelerde görevli personel bugün çalışmayacak.

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Emeğin ve alın terinin değerine dikkat çekmek, çalışanlarımızın bu anlamlı günü dinlenerek ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir karar aldık. Germencik Belediyesi olarak, emek ve üretimin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.