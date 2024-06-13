Germencik'te incir zararlılarına yönelik eğitim toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Germencik'te incir zararlılarına yönelik eğitim toplantısı düzenlendi

Germencik ilçesinde, incir siyah sineği zararlısının popülasyon yoğunluğu ve mücadele yöntemleri hakkında çiftçilere bilgi vermek amacıyla bir eğitim toplantısı düzenlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Germencik Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen toplantıda, incir zararlılarıyla mücadele konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, incirin Germencik ilçesinin en önemli ekonomik değeri olduğu ve bu yıl beklenmedik bir şekilde zararlılarla mücadele edildiği vurgulandı. Çiftçilere, uzmanların sahada yardımcı olacağı belirtildi.

13.06.2024 08:53
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Germencik ilçesinde incir zararlılarına yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ile Germencik Ziraat Odasının Belediye Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda incir siyah sineği zararlısının popülasyon yoğunluğu ile kültürel ve kimyasal mücadelesi hakkında çiftçilere bilgi verildi.

İlçe Tarım Müdürü İlknur Kavas, Germencik'te inciri her yerde görmenin mümkün olduğunu belirterek, "Ekonomisi yüzde 80 tarıma dayalı ilçemizin en önemli ekonomik değeri incir. Bu yıl hiç beklemediğimiz incir zararlısıyla bu süreçten geçiyoruz. Bunun için uzmanlarımız sahadalar. Herkese yardımcı olacaklar." dedi.

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Birgül Ertan enstitü olarak siyah sinekle ilgili çalışmalar yaptıklarını, siyah sineğin özellikle iklim dolayısıyla popülasyonunun çok arttığını belirtti.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu da "Toplantımızın amacı incirdeki siyah sineğin mücadelesi ile ilgili oldu. Konuşmacılar ve tüm katılımcılar karşılıklı öneriler cevaplar şeklinde gerçekleşti. İncirde dökülmelerden kaynaklı bir durum. Amacımız daha kaliteli incirin olması ve onun için çözüm bulunması." dedi.

Kaynak: AA

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