Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü yakınlarında bir motosikletin şarampole devrildiği ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yapılan incelemede 09 ABP 956 plakalı motosikletin sürücüsü Selim Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Motosiklete başka bir aracın çarpıp olay yerinden kaçtığı değerlendiriliyor.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Germencik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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