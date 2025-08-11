2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan 8 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer, havadan 4 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Alevler 2,5 saatlik müdahale sonucu saat 13.30 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre toplam 2 hektar tarım arazisi ve orman zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
Son Dakika › Güncel › Germencik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?