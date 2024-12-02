Germencik\'te \'Şimdi Ne Olacak?\' Oyunu Büyük İlgi Gördü

Güncel

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sergilenen "Şimdi Ne Olacak?" isimli oyun Germencik'te sahne aldı. Oyuna vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Germencikli vatandaşlar ile buluştu. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda sergilenen "Şimdi Ne Olacak?" oyununa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kadına karşı şiddete trajikomik bir şekilde dikkat çeken oyunu izleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın oyuncularını ayakta alkışladı.

Oyunun bir sonraki gösterimi 6 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Yenipazar ilçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca oyun, Yenipazar'ın ardından İncirliova ilçesinde de vatandaşlar ile buluşacak.