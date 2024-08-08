Germencik ve Söke'deki Orman Yangınından Acı Manzara

Güncel

Yangından sonra acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı

Yaklaşık 300 dekar alanın yandığı Germencik ve Söke'de hava araçları sortilerine devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşyeniköy'de dün öğlen saatlerinde başlayıp rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınından geri kalan acı manzara yürekleri dağladı. Şu an itibariyle tehlikenin büyük ölçüde atlatıldığı yangında çevre illerden gelen yer ekipleri geri gönderilmeye başlandı.

Germencik ilçesine bağlı Gümüşyeniköy mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle dün başlayan yangın sabah saatlerine kadar devam etti. Şiddetli rüzgarın etkisi ile Gümüşyeni Mahallesi'nde Söke Argavlı Mahallesi'ne kadar yayılan yangın gece saatlerinde rüzgarın yeniden yön değiştirmesi ile Gümüşdağ Mevkii'ne geçti. Hava karardıktan sonra gece görüşlü helikopterlerin havadan müdahalesini sürdürdüğü yangında, sabah havanın aydınlanması ile birlikte bölgedeki tüm helikopter ve uçaklar Gümüşdağ bölgesindeki yangına sevk edildi. Bu arada Muğla Milas yangının sönmesi ile birlikte Aydın'daki yangın bölgesinde kalan tüm yerleşim yerlerinin önü de tutuldu.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm çevre ilçelerin ve çeşitli özel kurumların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, şu an itibariyle Gümüşdağ bölgesinde çeşitli bölgelerde zaman zaman yükselen dumanlara uçak ve helikopterler anında müdahale ediyor.

"Muhtardan teşekkür"

Yangının başladığı andan itibaren, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere AFAD, UMKE, Kızılay ve çeşitli kuruluşlardan ciddi destek aldıklarını belirten Gümüş Köyü Muhtarı Salih Eteş, "Devletimizden ve kurumlardan Allah razı olsun. Yangın başladığı andan itibaren tüm imkanları seferber ettiler. Ekipler bir yandan havadan ve karadan söndürme çalışması yaparken, diğer yandan ciddi bir lojistik destek sağlandı. Havadan helikopter ve uçaklar sortilerini sürdürürken yerdeki ekipler de yerleşim yerlerinin önünü kesti. Hepsinden Allah razı olsun" diyerek söndürme çalışmalarına destek veren herkese teşekkür etti.