Germiyan Festivali Kütahya\'da Başladı

Kütahya'da, Germiyan kültürünü ve şehrin tarihi mirasını ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen "Germiyan Festivali" kortej yürüyüşü ve sempozyumla başladı.

Kütahya Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından organize edilen festivalin açılışı, Zafer Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri, atlı birlikler, mehter takımı, alp ve yöresel kıyafetli gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinden, kentin tarihi mekanları ile Pekmez Pazarı ve Saman Pazarı bölgelerinden geçen kortej, vatandaşların yoğun ilgisi altında Çini Müzesi'ne ulaştı.

Çini Müzesi önünde düzenlenen programda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Türk tarihinin zenginliğine vurgu yaparak, devlet idarecilerinin ve yeni nesillerin tarih bilincine sahip olması gerektiğini söyledi.

Tarihin, herkesin bilmesi gereken bir bilim dalı olduğunu ifade eden Işın, "Devleti idare edenler mutlaka tarih bilmelidir. Tarih bilmeden iyi bir idareci olunmaz, yol alınamaz ve karar alınamaz. Nesillerimizin de milli şuur ve kimlik oluşturma açısından mutlaka tarihimizi bilmeleri lazım. Yeni nesillere bu hazinenin aktarılması şarttır. İşte bu tür festivaller, bilimsel çalışmalar, paneller ve çalıştaylar, milli şuur oluşturmada, gençlerimizin geçmişlerine sahip çıkmalarında ve köklerinden kopmadan maziye sahip çıkıp atiye doğru yol almalarında fevkalade önemlidir." dedi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ise Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan devlet kurma iradesinin önemine değindi.

İslam medeniyetinin ilim ve kültür ışığının Kütahya'da da parladığını vurgulayan Özgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selçukluların uçlarından doğup bir dünya devletine evrilen Osmanlı Devleti'ni anlamak, onun arkasındaki taşıyıcı güçleri ve köklü beylikleri hakkıyla çalışmakla mümkündür. Bu yönüyle Germiyanoğulları Beyliği, sıradan bir bölgesel siyasi yapı olmanın çok ötesinde, tam anlamıyla stratejik bir medeniyet havzası, büyük bir devleti besleyen köklü bir kanal olarak tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir."

Festivalin hazırlık sürecine değinen GRTC Başkanı Mustafa Önsay ise uzun süredir bu organizasyon için çalıştıklarını aktardı.

Önsay, temel hedeflerinin Germiyan'ın unutulmaya yüz tutmuş ve farkında olunmayan değerlerini gün yüzüne çıkarmak olduğunu belirterek, yapmaya çalıştıkları işin esasen bir vefa örneği ve hakkı teslim etme çabası olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Çini Müzesi'nde açılışı gerçekleştirilen "Germiyanoğulları Yazma Eserler Sergisi"ni gezdi.

Sempozyum oturumlarıyla devam eden, kültür, sanat, gastronomi stantları, kadın ve çocuklara yönelik özel etkinlikler, konserler ve gösterilerin yer alacağı festival, pazar gününe kadar sürecek.

Programa, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, GRTC Başkanı Mustafa Önsay, kurum müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.