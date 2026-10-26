Gerok Topluluğu Muş'taki Ilıca Yaylası'nda sonbahar renklerini fotoğrafladı - Son Dakika
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Gerok Topluluğu Muş'taki Ilıca Yaylası'nda sonbahar renklerini fotoğrafladı

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Gerok Topluluğu Muş\'taki Ilıca Yaylası\'nda sonbahar renklerini fotoğrafladı
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Muş merkeze bağlı Ilıca köyündeki Ilıca Yaylası, sonbaharla sarı, kırmızı, kızıl ve kahverengi tonlarına büründü. Yaylaya çıkan Gerok Topluluğu üyeleri ve fotoğraf tutkunları doğa yürüyüşü yaparak renk cümbüşünü fotoğrafladı.

Muş merkeze bağlı Ilıca köyündeki yayla, ziyaretçilerini sonbaharın güzellikleriyle karşılıyor.

İsmini bulunduğu köyden alan Ilıca Yaylası'ndaki ağaçlık alanlar, sonbaharın gelmesiyle sarı, kırmızı, kızıl ve kahverengi tonlarına büründü.

Yaylaya çıkan farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu Gerok Topluluğu üyeleri ve fotoğraf tutkunları, doğada yürüyüş yaptı, sonbahar güzelliklerinin oluşturduğu manzaraları fotoğrafladı.

Fotoğraf sanatçısı Muzaffer Göç, Ilıca Yaylası ve Kurtik Dağı'nın zirvesinden Kale Bağları'na doğru doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Bölgede güzel manzaralarla karşılaştıklarını belirten Göç, "Sonbaharla birlikte bir renk cümbüşüne tanıklık ettik. Bizimle gelen arkadaşlarımız da çok güzel fotoğraflar ve videolar çekti. Günün sonunda buradan çok mutlu bir şekilde ayrıldılar." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Fatma Cumhur da fırsat buldukça doğaya çıktığını dile getirerek, "Bugün yine Muş'un zirvelerinde sonbaharın sanatını görmeye çıktık. Sararan yapraklar, rengarenk ağaçlar hepimizi çok etkiledi. Herkes bol bol fotoğraf çekti. Çok güzel fotoğraflar yakaladık ve çok keyif aldık. Bizim için çok güzel bir gündü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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