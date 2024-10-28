Gerze\'de Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenlendi

Sinop'un Gerze İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı önünden başlayan fener alayı yürüyüşüne, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla, Gerze Belediyesi Festival alanına kadar yürüdü.
Festival alanında toplanan katılımcılar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.
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