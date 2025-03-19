Gerze'de şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Gerze'de şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

19.03.2025 10:16
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Sinop'un Gerze ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Gerze Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen iftarda konuşan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, vatan için canlarını feda eden kahramanların emanetlerine sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu vurguladı.

Birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Arabacı, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, onların aileleriyle bir arada olmak bizim için onur ve görevdir." dedi.

Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ise Çanakkale ruhunun yaşatılmasının önemine değinerek, "Bu vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların aileleri ve gazilerimiz baş tacımızdır." ifadelerini kullandı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Elif Kuzu, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gerze'de şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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