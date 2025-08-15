Gerze'de Yaz Kur'an Kursu Kapanışı

Sinop'un Gerze ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programında başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Ensar Camide düzenlenen yaz Kur'an kursu kapanış programında, öğrenciler tarafından ilahiler okundu, Kuran-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, programda yaptığı konuşmada, emeği geçenlere herkese teşekkür ederek, "Çocuklarımızın hem dini bilgilerini hem ahlaki değerlerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Bu başarıların ödüllendirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftü Vekili Selman Alp Çilingir ise, kursa katılarak başarılı olan öğrencileri tebrik etti. Çilingir, "Kur'an kurslarımız sadece yaz döneminde değil, yıl boyunca yavrularımızın manevi dünyasına ışık tutmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere bisikletleri protokol üyeleri tarafından ve hayırseverler tarafından takdim edildi.

Program, pasta kesimi ve yapılan dua ile sona erdi.