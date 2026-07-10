Gerze'den 4 Judocu Milli Takım Kampında - Son Dakika
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Gerze'den 4 Judocu Milli Takım Kampında

Gerze\'den 4 Judocu Milli Takım Kampında
10.07.2026 10:00
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Sinop'un Gerze ilçesinden 4 judocu, Yıldızlar Avrupa Kupası öncesi Kocaeli'de milli takım kampında.

Sinop'un Gerze ilçesinden 4 judocu, Kocaeli'de düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Kupası öncesinde gerçekleştirilen milli takım kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Avrupa Judo Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Kupası, 11-12 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Sinop'un Gerze ilçesinden 4 sporcu da turnuva öncesinde düzenlenen Judo Milli Takım Kampı'na davet edildi. Sporcular, milli takım kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli takım kampında Sinop'tan minik bayanlarda 40 kiloda Simay Kısa, minik erkeklerde 66 kiloda Arda Can Gökgöz, yıldız bayanlarda 63 kiloda Aylin Melisa Abalı ve yıldız erkeklerde 66 kiloda İbrahim Yiğit Saraç bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gerze'den 4 Judocu Milli Takım Kampında - Son Dakika

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