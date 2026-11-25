SİNOP (AA) – Sinop'un Gerze ilçesinde Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla öğrencilere balıkçılık hakkında bilgi verildi.

Belören İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Yıldız Büyüker, Gerze'nin Karadeniz'in önemli balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Denizlerin korunmasının ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazanılmasının önemine değinen Büyüker, deniz kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Sazak ise su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi kapsamında yürütülen denetim ve bilinçlendirme çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Büyüker ve protokol üyeleri öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Etkinlik, öğrencilere ve katılımcılara balık ekmek ikram edilmesiyle sona erdi.