Gerze MYO'da Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Gerze MYO'da Mezuniyet Töreni Yapıldı

Gerze MYO\'da Mezuniyet Töreni Yapıldı
11.06.2026 19:07
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Sinop Üniversitesi Gerze MYO'da 2025-2026 mezuniyet töreni gerçekleştirildi, başarı belgeleri verildi.

Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulunda 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Gerze Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bozkurt Altan, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı dileyen Altan, öğrencilerin eğitim süreçlerinde emeği bulunan akademisyenlere ve ailelere de teşekkür etti.

Altan'ın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene Kaymakam Yıldız Büyüker, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Gerze Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Karaoğlu, diğer ilgililer ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gerze MYO'da Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sibel Bilgwn Sibel Bilgwn:
    kepilerini havaya atıp hepsi mutlu yüzler güzel şey işte böyle anlar kalıyo insanın hayatında ne yapsalar yine de bu mezuniyet duygusu ayrı 0 0 Yanıtla
  • Çağrı Black Çağrı Black:
    güzel haber tören başarıyla gerçekleştirilmiş öğrencilerimiz için hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
  • Fatıma İlay Temtek Fatıma İlay Temtek:
    aynen işte böyle törenler yapılıyo ama sonra ne oluo bilmiyorum mesela avrupada mezun oluyorsun hemen iş buluyosun bizde ise e devamını bilemiyom yani başarılar tabi ama pratikte ne kadar işe yaradığını merak ettim 0 0 Yanıtla
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