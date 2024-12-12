Gerze Sporcuları Kuraş Şampiyonası İçin Yarıştı

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Sinop'un Gerze ilçesinde sporcular 13-15 Aralık tarihlerinde Kütahya'da yapılacak Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'na katılabilmek için mücadele etti.

Gerze Spor Salonu'nda yapılan seçmelere, toplam 14 sporcu katıldı.

Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan mücadeleler sonrası şampiyonaya katılacak sporcular belirlendi.